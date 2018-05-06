اللبنانيون ينتخبون برلمانا

بدأت صباح الأحد عملية الاقتراع في لبنان لانتخاب برلمان جديد سيكون الأول منذ نحو عقد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ.) أمام الناخبين البالغ عددهم نحو 3.7 ملايين شخص، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (1600 ت.غ.). ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

"نسبة التصويت"

وأفادت مراسلة قناة 'الحرة' في لبنان بأن نسبة الاقتراع في بيروت الأولى بلغت حتى الآن 5.96 في المئة بينما بلغت نسبة التصويت في بيروت الثانية 12 في المئة.

وأعلنت غرفة العمليات في وزارة الداخلية معالجة أكثر من 400 شكوى تتعلق ببعض النواقص داخل صناديق الاقتراع في مراكز انتخابية متفرقة.

وأظهرت المحطات التلفزيون الناخبين يصطفون عند مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم وفق قواعد تصويت جديدة أبقت على نظام تقاسم السلطة على أساس الطائفة.

ويتنافس 597 مرشحا بينهم 86 امرأة، للوصول إلى البرلمان الموزعة مقاعده الـ128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وانتشر مندوبو الأحزاب والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 1880 موزعين على 15 دائرة انتخابية، التي شهدت بعضها إقبالا كثيفا من الناخبين.

وأحاطت بمراكز الاقتراع إجراءات مشددة مع وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة استعداد، وفقا لوزارة الداخلية اللبنانية.

"اعتداء على مرشحة"

وأفاد حزب "سبعة" الذي يشارك في الانتخابات ضمن قائمة "كلنا وطني"، بأن مرشحته في دائرة الجنوب الثالثة ريما حميد "للاعتداء والضرب والتهديد بآلة حادة" في مدرسة صربين في بنت جبيل.

واتهم الحزب "بعض المناصرين لأحزاب السلطة" بالوقوف وراء الاعتداء، مشيرا إلى أن حميد محتجزة حتى الساعة في المدرسة برفقة عائلتها والمندوبين.

"أهم عملية سياسية"

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بعد ادلائه بصوته في منطقة حارة حريك جنوب بيروت "إن اللبنانيين يمارسون اليوم أهم عملية سياسية ووطنية لاختيار ممثليهم في السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف أن "مجلس النواب هو المؤسسة الأم التي تتوزع منها كل السلطات"، داعيا اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.

وسيتعين على عون أن يرشح السني الذي يحصل على أكبر دعم من النواب لمنصب رئيس الوزراء.

وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية في البلاد والخشية من مخاطر أمنية على خلفية النزاع في سورية المجاورة.