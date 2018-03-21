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لبنان

تستثني دولا عربية.. مبادرة لبنانية حول أولاد الأجانب

جبران باسيل

طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مبادرة قال إنها تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، تتضمن إعطاء أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي، الجنسية اللبنانية.

وتستثني المبادرة الجديدة أولاد اللبنانيات المتزوجات من رجال يحملون إحدى جنسيات دول الجوار.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في لبنان، مشيرا إلى أن استثناء دول الجوار اللبناني يستند إلى الدستور الذي "يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين".

ويعني هذا الاستثناء ضمن المبادرة، أن اللبنانيات المتزوجات من سوريين أو فلسطينيين، وربما أيضا العراقيين والأردنيين والمصريين.

ولقيت المبادرة ردود فعل منتقدة على موقع تويتر وصلت إلى حد وصف الوزير بأنه "عنصري".

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