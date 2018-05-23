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لبنان

بري رئيسا للبرلمان اللبناني الجديد

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

صوت مجلس النواب اللبناني الجديد الأربعاء على إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا له.

وانطلقت في وقت سابق الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجلسة عقدت بحضور جميع الأعضاء. وحصل بري على 98 صوتا من بين 128.

وهذه المرة السادسة التي يصبح فيها بري البالغ من العمر 80 عاما، رئيسا للبرلمان اللبناني.

وأجربت الانتخابات النيابية اللبنانية في السادس من الشهر الجاري.

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