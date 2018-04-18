هجوم يستهدف أحد قادة جيش حفتر في بنغازي

نجا أحد "قادة الجيش الوطني الليبي" الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر من محاولة اغتيال في بنغازي شرق ليبيا.

وقال مالك الشريف المسؤول الاعلامي في القيادة العامة لقوات حفتر إن "رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري نجا من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي".

وأضاف أن أحدا لم يصب بأذى، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن اثنين من مرافقي الناظوري أصيبوا نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة بوابة سي علي.

وكانت بنغازي قد شهدت في شباط/فبراير الماضي مقتل شخصين وإصابة 55 آخرين على الأقل في انفجارين متزامنين استهدفا مسجدا.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي لقي نحو 35 شخصا مصرعهم بهجوم في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة في ليبيا ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.