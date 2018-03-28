لوكسمبورغ تستدعي سفيرها في موسكو

أعلنت دولة لوكسمبورغ الأربعاء استدعاء سفيرها إلى موسكو "للتشاور" في أحدث تحرك أوروبي تضامنا مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت الحكومة في بيان أنها "تؤيد تحليل الحكومة البريطانية بأنه من المرجح جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن هذا العمل". وأضافت في بيان "نقف في تضامن تام مع بريطانيا في مواجهة هذا التحدي الخطير لأمننا المشترك".

وأقدمت الولايات المتحدة و22 دولة أغلبها أوروبية على طرد مسؤولين روس من أراضيها على خلفية تسميم العميل الروسي بغاز الأعصاب المعروف باسم "نوفيتشوك". فيما تنفي موسكو من جانبها الاتهام.