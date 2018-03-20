إطلاق نار في مدرسة بولاية ميريلاند

أفادت السلطات في ولاية ميريلاند الأميركية بوقوع إطلاق نار في مدرسة غريت ملز الثانوية في مقاطعة سانت ميري.

وقالت إدارة مدارس سانت ميري بأنه تم احتواء الوضع في المدرسة، وأن الأمن وصل موقع إطلاق النار.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) March 20, 2018

وأعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في بالتيمور أن عناصره توجهوا إلى المدرسة.

ولم يتضح بعد إذا كان هناك ضحايا.