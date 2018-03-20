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الولايات المتحدة

إطلاق نار في مدرسة بولاية ميريلاند

سيارتا شرطة في مدينة بالتيمور بولاية مريلاند، أرشيف

أفادت السلطات في ولاية ميريلاند الأميركية بوقوع إطلاق نار في مدرسة غريت ملز الثانوية في مقاطعة سانت ميري.

وقالت إدارة مدارس سانت ميري بأنه تم احتواء الوضع في المدرسة، وأن الأمن وصل موقع إطلاق النار.

وأعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في بالتيمور أن عناصره توجهوا إلى المدرسة.

ولم يتضح بعد إذا كان هناك ضحايا.

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