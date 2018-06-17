محمد صلاح يستعد للمواجهة مع روسيا

قال مسؤولون في المنتخب المصري إن نجم ليفربول محمد صلاح أصبح جاهزا لخوض المباراة الثانية لمصر المقررة الثلاثاء أم المضيف الروسي.

وأوضح مدير المنتخب المصري إيهاب هيطة أن "محمد صلاح أفضل بكثير"، وأضاف "دخل التقسيمة للمرة الثالثة. نأمل أن يكون متواجدا في المباراة. لو لم يكن بحال جيدة لقلنا ذلك".

وخاض منتخب مصر بمشاركة نجمه محمد صلاح الذي يتعافى من إصابة قوية في الكتف، تمرينه الأخير في غروزني الأحد قبل انتقاله إلى سان بطرسبورغ لملاقاة المضيفة روسيا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمونديال 2018 في كرة القدم.

ولا يزال صلاح يكافح للعودة إلى المباريات بعد إصابته بالتواء في المفصل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني في 26 أيار/مايو، بعد تدخل عنيف من المدافع سيرخيو راموس.

وخسرت مصر الجمعة صفر-1 بهدف قاتل في الدقيقة 89 أمام أوروغواي.



