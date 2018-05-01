صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

فاز المهاجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنكلترا، ليهيمن بذلك على الجوائز الفردية في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة المهمة، بعد أن كان قد فاز في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في الدوري الإنكليزي.

وهيمن صلاح على الجوائز الفردية في إنكلترا بعد تقديمه لموسم رائع في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام مع فريق ليفربول وقاده إلى المركز الثالث لغاية الآن، وإلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 10 سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال في العاصمة الإيطالية الأربعاء، بعدما فاز 5-2 ذهابا في ملعب أنفيلد حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين آخرين.

ويحمل صلاح آمال منتخب مصر في منافسات كأس العالم التي ستنطلق في حزيران/ يونيو المقبل عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض والسعودية وأوروغواي.