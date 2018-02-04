انتشال 20 جثة لمهاجرين قرب سواحل المغرب

أعلنت الإدارة الإسبانية لجيب مليلية في شمال المغرب الأحد أن دوريات خفر السواحل المغربي انتشلت جثث حوالي 20 مهاجرا من إفريقيا.

وقالت الإدارة إن طاقم سفينة إسبانية رصد الجثث وأبلغ سلطات المغرب وإسبانيا بشأنها، لتنتشلها فيما بعد الدوريات المغربية من المياه الإقليمية.

ولم تصدر بعد أي تصريحات من السلطات المغربية تتعلق بهؤلاء الضحايا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 8385 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بحلول آب/أغسطس الماضي، مشيرة إلى غرق 121 شخصا في تلك الفترة أثناء العبور إلى إسبانيا، مقابل 128 على مدى عام 2016.

وتشير الأرقام التي أوردتها منظمة الهجرة أن أكثر من 6600 من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين دخلوا أوروبا العام الماضي.