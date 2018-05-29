متشددون إسلاميون يقطعون رؤوس أطفال في موزمبيق

عثر على 10 أشخاص قتلوا بقطع الرأس في أقصى شمال موزمبيق، في هجوم نسب إلى جماعة إسلامية نفذت عدة هجمات في المنطقة، وفق ما علم الثلاثاء من مصادر محلية متطابقة.

وقال ممثل الحكومة في منطقة بالما ديفيد ماشيمبوكو لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد بلغنا نبأ هذه الفاجعة"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر محلية عدة للوكالة بأن الجريمة نفذت فجر الأحد في قريبة مونجان في منطقة كابو ديلغادو القريبة من الحدود.

وقال أحد السكان رافضا الكشف عن هويته إن بين الضحايا أطفالا وكبير القرية، فيما أشار مصدر محلي آخر إلى أن المسلحين "استهدفوا القرية لأنها زودت الشرطة بمعلومات حول مكان اختباء المجموعة".

وكانت الحركة المعروفة باسم "الشباب" قد هاجمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الشرطة والجيش في مدينة موسيمبوا دا برايا.