ناتو يرد على طموح قطر بالانضمام إليه

رد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء طموحا قطريا بالانضمام إليه، مشيرا إلى أن الدخول في عضويته يقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا.

وصرح مسؤول في الحلف الذي يضم 29 بلدا بأنه بناء على "البند العاشر لمعاهدة واشنطن، فإن الدول الأوروبية هي الوحيدة التي يمكنها الانضمام إلى الناتو".

ووصف المسؤول قطر بالحليف المهم والدائم لناتو.

وكان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع ​خالد بن محمد العطية​ قد قال الثلاثاء إن "طموح" بلاده الاستراتيجي على الأمد الطويل يتمثل في الانضمام إلى حلف الأطلسي.

وقال الوزير في تصريحات لمجلة وزارة الدفاع "الطلائع" إثر مرور عام على الأزمة الخليجية، إن قطر لديها "تعاون فعلي وحقيقي مع الناتو يتطور يوما عن يوم وقد يفضي (...) إلى استضافة قطر لأحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة".

وأضاف "أما العضوية، فنحن حليف رئيسي خارج حلف الناتو (...) أما الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو".