الرئيس الفلبيني يدرس منع إرسال العمال للكويت

يدرس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي منع إرسال العمال إلى الكويت بسبب انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها، وأدت إلى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية، وفق ما أفادت به رويترز الجمعة.

وأكد دوتيرتي أنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وأنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت.

وقال: "لا أريد شجارا مع الكويت"، ناصحا في حديث له خلال افتتاح بنك يخدم الفلبينيين في الخارج بأن "نتحدث إليهم (الكويتيين)، نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب. إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا""، حسب الوكالة.

وأضاف قوله: "أحترم قادتها (الكويت) لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر، لأن الكثير من النساء ينتحرن. ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها".

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. كما يعمل عدد كبير من الفلبينيين في الإمارات والسعودية وقطر.

المصدر: رويترز