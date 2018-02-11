الفلبين: أكثر من 2200 عامل يريدون العودة من الكويت

قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الأحد إن أكثر من 2200 فلبيني مستعدون للعودة إلى بلادهم استجابة لعرض الرئيس رودريجو دوتيرتي بإعادة العمال من الكويت بسبب تقارير عن سوء معاملتهم.

وطلب دوتيرتي من شركة الخطوط الجوية الفلبينية وشركة سيبو باسفيك للطيران الجمعة توفير رحلات للفلبينيين الراغبين في مغادرة الكويت بعد العثور على جثة عامل فلبيني في ثلاجة بشقة سكنية خالية.

وقال بيلو في تصريحات لوكالة رويترز: "تم إبلاغنا أنه حتى يوم الجمعة كان هناك أكثر من 2200 فلبيني يريدون العودة للوطن". وأضاف أن بعضهم تجاوز تأشيرة دخوله للكويت وقدم طلبا للعفو.

ورتبت شركات الطيران رحلات مستأجرة مجانية وقال بيلو إن من المقرر عودة نحو 500 عامل فلبيني قريبا.

وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في كانون الثاني/يناير بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم مما دفع عددا منهم للانتحار. وقال دوتيرتي إن هذا التعليق سيستمر لأجل غير مسمى.

وأبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "دهشته وأسفه" لتصريحات دوتيرتي وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار الأربع التي ذكرها الرئيس الفلبيني.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.