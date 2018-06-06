بوليساريو تدعو الرباط إلى مفاوضات مباشرة

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) إبراهيم غالي دعا المملكة إلى عقد مفاوضات مباشرة ومن دون شروط طبقا لقرار مجلس الأمن 2414 من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء الغربية.

وجاءت الدعوة خلال زيارة يقوم بها غالي إلى بريتوريا حيث قال إنه أبلغ الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا "بطلبه حول تطبيق قرار القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي رقم 677، الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2414، من أجل الشروع الفوري في مفاوضات".

يذكر أن بوليساريو أعربت في الثالث من الشهر الجاري عن "استعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة" مع المغرب.

ودعت الجبهة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لتنسيق عقد المفاوضات والإشراف عليها.

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية فيما يرفض المغرب أي حل غير حكم ذاتي تحت سيادته.