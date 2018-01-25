قطر تسعى لشراء نظام S-400 الروسي

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء الخميس بأن قطر تجري مباحثات مع روسيا لشراء نظام S-400 الدفاعي الصاروخي.

ونقلت الوكالة عن السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية قوله إن الدوحة في مرحلة متقدمة من المحادثات مع موسكو في هذا الصدد، وإنها تتفاوض أيضا لشراء معدات عسكرية روسية لدعم قواتها البرية.

وأضاف العطية أن "قطر وروسيا وقعتا اتفاقا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من شأنه أن يمهد الطريق للتعاون بين موسكو والدوحة في مجال الدفاع ومبيعات المعدات العسكرية وتدريب الضباط والجنود والصيانة والتعاون الاستخباراتي".

ووقعت الرياض العام الماضي اتفاقا أوليا مع موسكو بمليارات الدولارات لشراء هذه الصواريخ، ولاقت هذه الخطوة تحفظا من الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم البنتاغون لقناة "الحرة" في حينها إن هناك قلقا من شراء الرياض للمنظومة الروسية، ودعاها إلى "استخدام أنظمة دفاعية أميركية لمواجهة التهديد المشترك".