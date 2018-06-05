أزمة الخليج في أوجها.. تكنيك تفاوضي أم استعداد للمواجهة؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

لا تزال الأزمة الخليجية مستعصية على الحل بعد مرور عام على بدايتها، رغم توسط الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والكويت إلى جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وفي أكبر صدع في العلاقات بين دول الخليج العربية منذ سنوات، قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر متهمة ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بتمويل جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، خصم السعودية الرئيسي في المنطقة، وهي التهم التي نفتها قطر.

ورغم أن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هي إيران "التي تتمدد وتشكل تهديدا جديا على الدول الخليجية" بحسب المحلل السياسي والمحاضر بجامعة جورج واشنطن عاطف عبد الجواد في حديثه لـ"موقع الحرة" فإن "المعطيات لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن"، بحسب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريحات نشرت له منذ أيام.

وسلمت الدول المقاطعة قطر قائمة من 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة" والحد من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

ويقول عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة لـ"موقع الحرة" إن مطالب الدول الأربع المقاطعة مشروعة، فيما يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر محمد المسفر لـ"موقع الحرة" إن "هذه المطالب تمس سيادة الدولة القطرية".

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولم تطبق الدوحة أيا من هذه المطالب، وقامت بدلا من ذلك بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول أخرى، ومحاولة تأمين اكتفاء ذاتي، كما أبرمت اتفاقات تجارية وعسكرية وتكنولوجية على الساحة الدولية.

وتطلق قطر على الدول الأربعة دول الحصار فيما تطلق الدول الأربعة على نفسها اسم الدول المقاطعة لقطر.

عام على الأزمة

بمناسبة مرور عام على الأزمة، يدعو وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قطر لمراجعة سياساتها. ويضيف أن "تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الذي مضى محيّر ومتناقض، فهو مكابر ومستجد، ورافع شعار السيادة ومستسلم، يتعامل مع الأزمة ليحمي إرثا سياسيا ورّطه وعزله بدلا من أَن يسعى بكل واقعية إلى تفكيك أزمته".