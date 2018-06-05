صراع الإرادات.. عام على الأزمة الخليجية

يوافق الخامس من حزيران/يونيو الذكرى الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية بين قطر ودول في مجلس التعاون الخليجي وأخرى خارجه نتيجة تراكم أزمات على مدى سنوات عديدة.

وفي مثل هذا اليوم العام الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر ثم اليمن والمالديف، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم "الارهاب"، لا سيما عبر تمويل جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، خصم السعودية الرئيسي في المنطقة. وكلها اتهامات تنفيها الدوحة.

ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولم تجد الأزمة حلا رغم مساعي بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، في وضع حد للخلافات الخليجية. وحددت الإدارة الأميركية موعدا في أيار/ مايو الماضي لاستضافة الخصوم في كامب ديفيد، لكن اللقاء تم إرجاؤه إلى أيلول/ سبتمبر المقبل. وفيما لم تعلن أي من الأطراف المدعوة ترحيبها بالاجتماع، لم تبد معارضة على المشاركة.

وسلمت الدول المقاطعة قطر قائمة تضم 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة الجزيرة والحد من علاقات الدوحة مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

ولم تطبق الدوحة أيا من تلك المطالب. وقامت بدلا من ذلك بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول أخرى، ومحاولة تأمين اكتفاء ذاتي، فضلا عن إبرامها اتفاقات تجارية وعسكرية وتكنولوجية على الساحة الدولية.