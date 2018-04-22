الإمارات: مقاتلات قطرية تلاحق طائرة مدنية

قالت الإمارات الأحد إن مقاتلات قطرية اقتربت "بشكل خطير" من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكبا كانت تحلق فوق الأجواء البحرينية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية إن "المقاتلات القطرية لاحقت الطائرة المدنية واقتربت منها، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، ما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر".

وأوضح البيان أن قائد الطائرة الإمارتية أجبر "على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

وقالت الهيئة إنها سترفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ضد قطر.

وانخرطت الإمارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن اتهمت أبو ظبي مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجواء البحرين.

وانقطعت العلاقات بين دولة الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، بينها منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها.