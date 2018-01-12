قطر تتهم الإمارات بانتهاك أجوائها

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الجمعة أن الدوحة قدمت شكوى لدى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن طائرة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أكدت أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي القطري في الساعة 9:45 من صباح الـ21 كانون الأول/ ديسمبر بالتوقيت المحلي واستمرت دقيقة واحدة.

واعتبرت قطر أن هذه الحادثة تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

غير أن الإمارات نفت المزاعم القطرية وقالت إنها سترد عليها بشكل رسمي بالأدلة.

الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 12, 2018

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه الرسمي على تويتر الاتهامات القطرية للإمارات بأنها "تصعيدية وغير مبررة".

وتشهد المنطقة منذ حزيران/يونيو أزمة غير مسبوقة إثر قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حظر عليها بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، كما تتهم الدول المقاطعة قطر بالتقارب مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية.