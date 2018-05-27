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مقتل أربعة عسكريين روس في سورية

جنود روس في سورية

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن أربعة عسكريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة استهدافهم من قبل مسلحين شرق سورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المستشارين العسكرين الروس كانوا موجودين في نقطة للجيش السوري عندما استهدفها مسلحون في محافظة دير الزور.

وأضافت أن الجيش السوري رد على الهجوم وتمكن من قتل 43 مسلحا وتدمير ست سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة.

وكانت محافظة دير الزور شهدت في أيلول/سبتمبر الماضي مقتل رئيس المستشارين العسكريين الروس في سورية الفريق فاليري أسابوف متأثرا بجراح أصيب بها أثناء معارك مع تنظيم داعش.

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