هجوم على قاعدة روسية في سورية

استهدفت مسيرتان عن بعد الأربعاء قاعدة حميميم في اللاذقية، أكبر قاعدة عسكرية روسية في سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء إن الطائرتين تمكنتا من قصف المطار بعدة صواريخ قبل أن تتمكن المضادات الروسية من إسقاطهما.

القوات الروسية في حميميم قالت من جانبها إن وسائل الدفاع الجوي التابعة للقاعدة أسقطت مساء الثلاثاء أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قاعدة حميميم إلى هجوم بطائرات مسيرة عن بعد، حيث شهدت هجوما مماثلا في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن روسيا تستخدم منذ تدخلها العسكري في سورية عام 2015، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية في تنفيذ عمليات دعم جوي وضربات لصالح نظام الرئيس بشار الأسد الذي تتهمه الولايات المتحدة ومنظمات دولية باستهداف المدنيين بأسلحة كيميائية.