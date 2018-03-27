تغريدة غريبة لسفارة موسكو في واشنطن

السفارة الروسية في واشنطن سألت متابعيها على تويتر " أي قنصلية أميركية في روسيا ستغلق إذا كان القرار بيدك؟" مقدمة ثلاث خيارات في الاستطلاع. أما التعليقات فقد أتت بما لا تشتهي سفن موسكو.

المغرد مات مكدانييل يقول: "جيد أن الحكومة الروسية تعطي المصوتين خيارات أكثر مما كان في انتظار الشعب الروسي في الانتخابات الأخيرة".

Good to see the Russian Government giving voters more options than the Russian people had in their last election. — Matt McDaniel (@GovMatt) March 26, 2018

السفارة الروسية حاولت الرد على قرار الرئيس دونالد ترامب طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق قنصلية موسكو في سياتل. لكن النتيجة لم تكن كما تريد.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 26, 2018

آلاف المستخدمين تركوا تعليقات تنتقد سياسات موسكو، بشكل لاذع، فقد ذكر بعضهم روسيا بغاز الأعصاب الذي تستخدمه في قتل الناس. فيما قارن آخرون بين ديموقراطية السؤال وخياراته، وبين الانتخابات الروسية التي لا خيار فيها سوى انتخاب بوتين فقط.

داريل هيرد كتب ردا للسفارة الروسية بالقول: "الأشخاص يميلون للشعور بالاستياء عندما تقتلون الناس بغاز الأعصاب".

People tend to get offended when you’re running around the nerve gas killing people. — darrell hurd (@darrell_hurd) March 26, 2018

وكتبت كيتي كرنز ردا على تغريدة أحدهم "كنت هناك (في روسيا). لكني لا زلت لا أرغب أن تغتال روسيا الأشخاص بغازات الأعصاب".

I've been there. I still don't want Russia to murder people with nerve agents. — Katie Kearns (@kkearns) March 26, 2018

المستخدمة ساسي كاتز رأت أنه "بدل هذه التفاهة، ربما عليكم أن تهتموا بشكل أكبر بالأشخاص والأطفال الذين قتلوا في حريق كيميروفو" في إشارة إلى الحريق الذي التهم مركز تسوق في مدينة كيميروفو وأسفر عن مقتل 64 شخصا بينهم أطفال.

Instead of this ridiculousness, maybe you should be more concerned about the people, including children, who just died in the fire in Kemerovo. — Sassycatz (@Sassycatz) March 26, 2018

​وسخر جيزون ستوب من الاستطلاع قائلا "'لو كان الأمر بيدك'.. إن هذا مضحك يا روسيا".

"if it was up to you to decide"



that's kinda funny, Russia... — Jason Stobbe (@JasonStobbe) March 26, 2018

وكانت الولايات المتحدة و22 دولة حول العالم قد أعلنت تضامنها مع بريطانيا على خلفية الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف عميلا مزدوجا روسيا سابقا وابنته في المملكة المتحدة، عبر طرد دبلوماسيين روس من بلدانهم.

وأمهل القرار الأميركي الدبلوماسيين الروس المطرودين سبعة أيام لمغادرة الولايات المتحدة، يعمل 12 منهم لدى الأمم المتحدة وتقول واشنطن إنهم يمارسون أنشطة خارج نطاق مهامهم الرسمية ما يمثل انتهاكا لصلاحيات الإقامة في البلاد.