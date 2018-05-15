السعودية تعترض صاروخا حوثيا

اعترضت القوات السعودية الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق الصاروخ من صعدة.

وأوضح أن الصاروخ "أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مضيفا أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراضه وتدميره من دون وقوع إصابات.

وقال الحوثيون من جانبهم إنهم أطلقوا صاروخا على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جازان.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين على الأقل في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.