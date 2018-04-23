التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخين بالستيين

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين أن دفاعه الجوي اعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخين "أطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأضاف أنه تم اعتراضهما وأن ذلك أدى إلى تناثر شظايا على الأحياء السكنية من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن" : قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة .https://t.co/TCB9kQgY7g#واس — واس (@spagov) April 23, 2018

ووفقا للتحالف، فإن الصاروخين أطلقا من محافظة صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بإطلاق صاروخين من طراز "بدر 1" البالستي، موضحة أنهما استهدفا "هدفا اقتصاديا في جازان لشركة أرامكو". ولم يصدر تعليق من التحالف حول ذلك.

ويأتي إطلاق الصاروخين غداة غارة جوية نسبها الحوثيون إلى التحالف، أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين في حفل زفاف في شمال غرب اليمن.

يذكر أن السعودية تقود منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين. وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.