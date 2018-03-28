تسريب أجندة جولة ولي العهد السعودي في أميركا

في إطار جولة تستمر أسبوعين في الولايات المتحدة، عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة من اللقاءات مع كبار قادة عالمي السياسة والأعمال في كل من واشنطن ونيويورك حتى الآن.

وأفادت تسريبات حول الزيارة أوردتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء بأن الأمير الشاب "ربما ترك الأفضل للختام"، مشيرة إلى لقاء مع الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري.

وذكرت الصحيفة أن بن سلمان الذي يرتقب أن ينهي جولته في الساحل الغربي الأميركي بداية نيسان/أبريل، سيكون ضيف شرف خلال حفل عشاء في لوس أنجلس ينظمه آري إيمانويل، المدير التنفيذي لشركة إنديفر التي اشترت المملكة أسهما فيها بقيمة 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان كلا من بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، وإيلون مسك المدير التنفيذي لشركة تسلا، وتم كوك المدير التنفيذي لآبل، والمدراء التنفيذيين في كل من بوينغ وأمازون وأوبر ووولت ديزني ولوكهيد مارتن.

ومن كبار الشخصيات السياسية التي التقاها بن سلمان في نيويورك كل من الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ووزير الخارجية الأسبق هينري كيسنجر والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ومسؤولين يهود من لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (AIPAC)، والفدرالية اليهودية لأميركا الشمالية.

وعقد الأمير لقاءات مع مسؤولين وكبار الصحافيين في عدد من أعرق الصحف والمؤسسات الإعلامية الأميركية بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلس تايمز وغيرها.

وكان قد اجتمع في مستهل زيارته مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، فيما تشمل لقاءاته مع مسؤولين في الإدارة الأميركية كلا من نائب الرئيس مايك بنس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.