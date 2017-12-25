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أخبار الخليج

الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل قاضي القطيف     

محمد الجيراني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين أن جثة قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني وهو شيعي مقرب من السلطات خطف نهاية 2016، عثر عليها في "منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية" ببلدة العوامية.​

ونشرت وكالة الأنباء السعودية أسماء عدد من المطلوبين قالت إنهم متورطون في قتل الشيخ الشيعي.

وقالت الوكالة إن التحقيقات بينت أن الجيراني تعرض لرصاصة استقرت في صدره.

وخطف الجيراني في كانون الأول/ديسمبر 2016 من أمام منزله وأعلنت السلطات حينها توقيف ثلاثة مشتبه بهم.

وكان الجيراني ينتقد حركة احتجاج الأقلية الشيعية التي ينتمي إليها. وندد بالهجمات على قوات الأمن، وانتقد مراجع شيعية سعودية لصلات مفترضة مع إيران والعراق.

شهدت مدينة العوامية توترا شديدا في الأشهر الأخيرة حيث أنها مسقط راس الشيخ نمر النمر الذي كان ينتقد بشدة السلطات وأعدم في 2016 بتهمة "الإرهاب" ما أدى إلى توتر جديد بين السعودية وإيران.

وقادت أفراد الأقلية الشيعية السعودية احتجاجات ضد السلطات، بحجة تعرضهم لتمييز، الأمر الذي تنفيه الرياض.

المصدر: وكالات

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