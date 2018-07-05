مستوى قياسي للبطالة في السعودية

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية الخميس أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8 في المئة في الربع السابق.

ويأتي الإعلان بعد أيام على إعلان الهيئة ذاتها أن الاقتصاد السعودي حقق "نموا إيجابيا في الربع الأول من 2018"، وارتفع بنسبة 1.15 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2017 عندما تقلص بنسبة 0.84 في المئة.

ومع السماح للمرأة بالقيادة، يتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تغييرات كبيرة، حسب دراسة أجراها موقع "غولف تالنت"، توقعت أن تتيح الخطوة دعم السعوديات لتحقيق التقدم من خلال الحصول على وظائف أعلى أجرا، تقع في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن، فيما سيتسنى للنساء العاطلات عن العمل العثور على فرص عمل جديدة.

ونتيجة انهيار أسعار النفط، دخل الاقتصاد السعودي العام الماضي في النطاق السلبي للمرة الأولى منذ 2009.

وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها خلال السنوات الأربع الماضية واقترضت من الأسواق المحلية والعالمية فيما رفعت أسعار الوقود والطاقة في محاولة لسد العجز. وأدخلت كذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في 2018.

وتمضي حكومة المملكة قدما في إصلاحات اقتصادية لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكن زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية أخرى تهدف لسد العجز الكبير في الموازنة تؤثر سلبا على كثير من أرباب العمل في القطاع الخاص.