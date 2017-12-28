السعودية.. أنباء عن إطلاق سراح اثنين من أبناء الملك عبد الله

أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز كانا محتجزين مع آخرين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، ضمن حملة توقيفات قالت المملكة إنها تهدف إلى مكافحة الفساد، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي كبير مطلع على القضية أن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا إلى تسوية مالية مع الحكومة.

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات. وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث لهما هو الأمير تركي بن عبد الله.

واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

وأفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أحد أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي وقيل إن ذلك جرى بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية الثلاثاء أنه جرى الإفراج عن 23 شخصا بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة وأنه من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن من لا يتوصلون إلى اتفاقات مع الحكومة سيمثلون أمام المحكمة.