قيادة السعوديات للسيارة.. مسؤول: لماذا غرف التوقيف!

أكد سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية السعودي أن كل سيدة ستقود السيارة في المملكة ستكون مؤهلة، و"لن يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جدا".

وقال معلقا على الأنباء حول إنشاء غرف توقيف خاصة بالسيدات اللواتي يخالفن الأنظمة والقوانين أثناء القيادة " "لماذا نبدأ بغرف التوقيف، ولماذا هذا التشاؤم".

وأضاف القحطاني مساء الأحد أن جميع الأمور استكملت بشأن قيادة المرأة للسيارة، وأن الأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته.

مشيرا إلى بدء الاستعدادات لتطبيق القرار الشهر القادم، مذكرا النساء بضرورة الالتزام بالنظام وتجنب الأذى الذي قد يلحق بهن في حال مخالفة القوانين.

وأكد على ضرورة احترام النساء اللواتي سيقدن السيارات، ومنع أي تصرف خاطئ تجاه هؤلاء اللواتي يقدن سيارتهن في الـ10 من الشهر القادم.

المصدر: صحف سعودية