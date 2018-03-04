العلاقات السعودية-المصرية.. محمد بن سلمان في القاهرة

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقال الديوان الملكي إن بن سلمان سيلتقي خلال زيارته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ على الحرة: ترامب لقادة الخليج: القمة مشروطة بحل الأزمة

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن زيارة بن سلمان ستبحث عدة ملفات من أبرزها مكافحة الإرهاب وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة مع قطر.

وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر الأولى من نوعها منذ أصبح وليا للعهد في تموز/ يوليو 2017، ومن المنتظر أن تتضمن جولته أيضا زيارة بريطانيا والولايات المتحدة.