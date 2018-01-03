لأول مرة منذ سنوات.. لبنان يعتمد سفيرا للسعودية

سلم السفير السعودي الجديد لدى لبنان وليد اليعقوب أوراق اعتماده للرئيس ميشال عون، ليصبح بذلك أول سفير معتمد للمملكة في لبنان منذ ثلاث سنوات.



وأجرى اليعقوب زيارة الأربعاء الى رئيس البرلمان نبيه بري ثم رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال بيان صادر عن مكتب الحريري إنه تم "عرض آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين" خلال اللقاء.

ويأتي تقديم أوراق إعتماد السفير السعودي بعد أيام قليلة من موافقة السعودية على تعيين فوزي كبارة سفيراً للبنان لديها.

وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً في الفترة الماضية، على خلفية استقالة الحريري بشكل مفاجئ من الرياض في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تراجعه عنها لاحقاً.