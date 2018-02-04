تحالف اليمن يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون

ذكرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أن قوات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة مأرب وسط اليمن.

وقالت القناة إن الصاروخ كان سيستهدف تجمعات سكنية في المحافظة لولا اعتراضه، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن بين فترة وأخرى اعتراض صواريخ بالستية يطلقها الحوثيون على مناطق تسيطر عليها قوات موالية للتحالف أو على مواقع في الداخل السعودي.

وكانت الرياض قد أعلنت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي أن دفاعتها الجوية اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران جنوب غرب المملكة، هو الثالث من نوعه الذي يطلقه الحوثيون باتجاه السعودية منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.