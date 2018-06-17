ضربات جوية تستهدف مطار الحديدة

شنت قوات التحالف بقيادة السعودية ضربات جوية الأحد على مطار الحديدة اليمني، في إطار عملية لقوات الحكومة اليمنية للسيطرة على الحديدة.

وقالت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة للحوثيين إن الضربة جاءت في الوقت الذي حاولت فيه قوات برية مدعومة من التحالف انتزاع السيطرة على المطار.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين إن طائرات التحالف نفذت خمس ضربات جوية على الحديدة، بما في ذلك هجمات على المطار. وأفادت وكالات أنباء دولية بتبادل القصف المدفعي بين الطرفين في محيط وعلى مشارف المطار. ولم يصدر التحالف موقفا بشأن الوضع الميداني في المطار ومحيطه.

وتداول ناشطون سعوديون صورا قالوا إنها لمطار الحديدة بعد القصف:

#عاجل

تم دخول #مطار_الحديدة الان والميليشات الحوثية تهرب من ساحة القتال وتترك الأسلحة pic.twitter.com/SjtF3IDi9Z — صلاح الصاعدي (@salah500007483) June 16, 2018

وكانت القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعلنت السبت سيطرتها على المطار، لكن الحوثيين سرعان ما فندوا إعلان قوات الحكومة ونشروا مقاطع فيديو من داخل المطار تظهر تواجدهم في المنطقة.

وبدأت القوات الموالية للحكومة الأربعاء بمساندة قوات إماراتية هجوما واسعا تحت مسمى "النصر الذهبي" بهدف اقتحام الحديدة، في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة انسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو ثمانية ملايين من سكانه.

ويرى التحالف العسكري بقيادة السعودية في الميناء منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

ويشترط التحالف تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة او للحكومة المعترف بها لوقف الهجوم.