السعودية.. مقتل رجال أمن في عسير

أعلنت السلطات السعودية الخميس مقتل ثلاثة رجال أمن في إطلاق نار استهدف نقطة تفتيش في منطقة عسير جنوب غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة المنطقة صالح القرزعي قوله إن الحادث وقع في محافظة المجاردة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ورفعت السلطات إثر الهجوم مستوى الاستنفار الأمني وأطلقت عملية لاعتقال المتورطين في الحادث الذي دارت أحداثه على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة.

وتشهد بعض المدن السعودية حوادث مماثلة بين فترة وأخرى تستهدف رجال أمن وعادة ما تنسب إلى متشددين متأثرين بفكر تنظيم داعش.