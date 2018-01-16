رويترز: الرياض أطلقت سراح رجل الأعمال البارز خالد الملحم

أفادت وكالة رويترز بأن السلطات السعودية قررت إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي البارز خالد الملحم بعد توقيفه لأكثر من شهرين.

وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني بين عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنها حملة على الفساد.

ولم تتضح بعد شروط إخلاء سبيل الملحم أو المزاعم التي كان يواجهها، وفقا لمصادر أبلغت وكالة رويترز وطلبت عدم نشر أسمائها.

وأضافت الوكالة أنه لم يتسن الحصول على تعليق من الملحم، وأن جهة إعلامية سعودية حكومية امتنعت عن التعليق قائلة إن جميع الموقوفين في إطار التحقيق لهم الحق في الحفاظ على خصوصيتهم.

وكان مسؤولون سعوديون قالوا إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات مالية في حين أخلي سبيل البعض بعد أن تبينت براءتهم وستجري محاكمة البعض.

وشغل خالد الملحم عدة مناصب حكومية في السابق من بينها مدير عام الخطوط الجوية السعودية ومدير عام إدارة مطار الظهران الدولي.