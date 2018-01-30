مسؤول سعودي: إخلاء سبيل الموقوفين في الحملة على الفساد

قال مسؤول سعودي الثلاثاء إن جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون في الرياض في إطار حملة على الفساد، جرى إطلاق سراحهم.

وأطلقت السلطات السعودية السبت الماضي سراح الأمير الوليد بن طلال الذي كان محتجزا منذ نحو شهرين في إطار هذه الحملة.

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وكانت السلطات قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار حملة تطهير بدأت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت السلطات في حينها إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه فيهم، ورجحت جمع نحو 100 مليار دولار لميزانية الحكومة بهذه الطريقة.