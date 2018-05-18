السعودية تعتقل مدافعات عن حق المرأة في السياقة

اعتقلت السلطات السعودية ناشطات يطالبن بالحق في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجال في المملكة.

وقال ناشطون حقوقيون "إن السلطات الاعتقالات شملت خمسة أشخاص أغلبهم نساء".

وتنهي السعودية الشهر المقبل حظر قيادة السيارات على النساء، الأمر الذي رافقته حملة على المعارضين شملت المنتقدين من رجال الدين وكذلك الناشطات المطالبات برفع الحظر.

وقالت إحدى الناشطات إن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بالدفاع عن حق النساء في قيادة السيارات. وأضافت "اعتقلوهن لأنهم لا يريدون منهن أن يقلن علنا إنهن نجحن في مساعيهن".

نساء شاركن من قبل في احتجاجات ضد الحظر قلن إن نحو 24 ناشطة تلقين مكالمات تأمرهن بعدم التعليق على المرسوم الخاص برفع الحظر عندما صدر العام الماضي.

وإنهاء الحظر جزء من برنامج إصلاحات يحمل اسم رؤية 2030 في المملكة يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحقيق انفتاح في أسلوب الحياة في البلاد.

المصدر: رويترز