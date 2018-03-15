جدة.. اعتقال ثلاثة حاولوا تهريب مخدرات في بطونهم

أحبطت السلطات السعودية عملية تهريب أكثر من كيلوغرامين من المخدرات حاول أشخاص إدخالها إلى مدينة جدة الساحلية بواسطة "أحشائهم".

وقالت صحيفة عكاظ إن سلطات الجمارك اشتبهت في أحد الأشخاص القادمين إلى المملكة، وعند اخضاعه لعملية تفتيش دقيقة عثرت بداخل أحشاءه على 80 كبسولة تحتوي على 577 غراما من مادة الهيروين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مدير الجمارك بندر الرحيلي قوله إن شخصين آخرين حاولا إدخال أكثر من كيلو غرام ونصف من مادة الهيروين بنفس الطريقة، لكن السلطات تمكنت من ضبطهما.

ولم تذكر الصحيفة معلومات إضافية تتعلق بجنسية الأشخاص المعتقلين أو الجهة التي قدموا منها.

وتشهد السعودية عمليات تهريب متكررة للمخدرات رغم الملاحقات المكثفة التي تقوم بها السلطات، كما أنها تطبق أحكام الإعدام بحق المتورطين في تجارة وتهريب وترويج المخدرات.