أفلام سعودية في كان

أعلن وزير الثقافة السعودي عواد العواد أن بلاده ستشارك للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي المقرر أن يقام الشهر المقبل في جنوب فرنسا.

وقال العواد في تصريحات أدلى بها بعد محادثات مع نظيرته الفرنسية فرنسواز نيسين في باريس الاثنين إن "السعودية ستشارك بتسعة أفلام وتعرض ضمن فقرة الأفلام القصيرة في مهرجان كان خلال يومي 14 و15 من شهر أيار/مايو المقبل".

وكانت السلطات السعودية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها بدأت إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.