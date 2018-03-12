السعودية.. القبض على 'متحرش أوبر'

أعلنت السلطات السعودية القبض على سائق سيارة أجرة ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن متحدث باسم شرطة المدينة قوله إن المعتقل مواطن في عقده الثالث ويعمل في شركة أوبر لخدمات النقل.
وأثار مقطع الفيديو الذي نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، حفيظة السعوديين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش.
للمجتمع حق عام لا يسقط حتى وان تنازلت الضحية— نوال الهوساوي (@NawalAlhawsawi) March 12, 2018
ونطالب بتغليظ العقوبة على المتحرشين بالقصر وذوي الاحتياجات الخاصة#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر
انجاز امني جديد بضبط الشخص المتورط في المقطع في محافظة ينبع بعد خروجه من #المدينة— سعد الحربي (@saadHreib) March 12, 2018
جابووه الرجال 💪🏼 #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر
تعود ظاهرة التحرش الجنسي في السعودية إلى واجهة النقاش بقوة بين حين وآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها دور كبير في لفت الانتباه إلى الظاهرة بفيديوهات وصور توثق حالات تحرش في الأماكن العامة.
ويطلق الناشطون السعوديون على تويتر بين فترة وأخرى أوسمة تدعو لمقاطعة شركات النقل كأوبر وكريم إثر وقوع حالات تحرش بالنساء على يد سائقين يعملون لصالح الشركتين