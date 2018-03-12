السعودية.. القبض على 'متحرش أوبر'

أعلنت السلطات السعودية القبض على سائق سيارة أجرة ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن متحدث باسم شرطة المدينة قوله إن المعتقل مواطن في عقده الثالث ويعمل في شركة أوبر لخدمات النقل.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، حفيظة السعوديين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش.

للمجتمع حق عام لا يسقط حتى وان تنازلت الضحية

ونطالب بتغليظ العقوبة على المتحرشين بالقصر وذوي الاحتياجات الخاصة#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر — نوال الهوساوي (@NawalAlhawsawi) March 12, 2018

انجاز امني جديد بضبط الشخص المتورط في المقطع في محافظة ينبع بعد خروجه من #المدينة

جابووه الرجال 💪🏼 #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر — سعد الحربي (@saadHreib) March 12, 2018

تعود ظاهرة التحرش الجنسي في السعودية إلى واجهة النقاش بقوة بين حين وآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها دور كبير في لفت الانتباه إلى الظاهرة بفيديوهات وصور توثق حالات تحرش في الأماكن العامة.

ويطلق الناشطون السعوديون على تويتر بين فترة وأخرى أوسمة تدعو لمقاطعة شركات النقل كأوبر وكريم إثر وقوع حالات تحرش بالنساء على يد سائقين يعملون لصالح الشركتين