سعوديات في ملاعب كرة القدم.. 'أكثر من مجرد حقوق المرأة'

توافدت مشجعات سعوديات الجمعة إلى ملعب لكرة القدم في جدة لمتابعة إحدى المباريات من على المدرجات والهتاف لفريقهن المفضل، في حدث تاريخي تشهده المملكة للمرة الأولى.

وقبل نحو ساعتين من بداية المباراة بين فريقي الأهلي والباطن على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، دخلت أول مجموعة من المشجعات إلى الملعب وهن يرتدين العباءات السوداء وفي أيديهن أوشحة خضراء تحمل شعار نادي الأهلي.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن إن دخول النساء إلى الملاعب يعد "أكثر من مجرد حقوق المرأة".

As we speak;Saudi women fans are entering soccer stadiums! This is more than women’s rights: today’s match between Al-Ahli and Al-Batin, and the ones to follow,are opportunities for families to come together and enjoy KSA’s national sport- soccer!I’m rooting for the ladies-enjoy! — Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) January 12, 2018

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المتسارعة من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

وقالت نورة بخرجي لوكالة الصحافة الفرنسية "كنت دائما أشاهد المباريات من على شاشة التلفزيون، بينما يذهب أشقائي إلى الملعب. كنت أشعر بالحسرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة المباريات من على المدرجات".

واضافت "سألت نفسي مرارا: لماذا لا أستطيع الذهاب؟ اليوم، تغير هذا الأمر. إنه يوم للمتعة والفرح".

وتفاعل سعوديون مع الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت تغريدة على تويتر تشجع النساء على الذهاب إلى ملاعب كرة القدم وتدعو لدعم هذه الخطوة تحت وسم"#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب".

وقالت إحدى المغردات إن الخطوة أنصفت النساء السعوديات.

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب



الله يسلمكم كأنكم حاسين أني بحضر مباراة الهلال والإتحاد جالسه أقنع أمي ماتجيب حافظات العشاء معها😂



يا حلو هالمنظر الحمدلله اللي أنصفنا بحق من حقوقنا👇🏻 pic.twitter.com/6Id8QaJGJH — نوف الروقي (@nuoofe42) January 12, 2018

ورحب الكاتب والمسرحي السعودي محمد العثيم بالخطوة وقال إن منع النساء من دخول الملاعب لم يكن مبررا.

قوبل حدث دخول النساء للملعب الليلة بصخب محلي وعالمي يستحقه لأن دخولهن هو الصحيح ومنعهن هو التصرف النشاز فالمنع لا يدعمه شرع ولا قانون وكان تطبيقا لقانون القرية وعاد للحق #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — محمد العثيم (@Mohamed__Othaim) January 12, 2018

فيما انتقد مغرد آخر خطوة السماح بدخول النساء إلى الملاعب في السعودية، ودعا إلى التراجع عنها.

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

اللهم يالله اني ابرء اليك من هذا المنظر . انا و اسرتي .. براءة ترضيك علينا و تقينا عذابك و سخطك .. اللهم اهدي بناتنا و شبابنا و اللهم يا رب تهدي صاحب هذا القرار .

يا بلاد الحرمين الى أين ؟؟ pic.twitter.com/KufN5AG5AJ — عاشق هلالي . (@zu_1424) January 12, 2018

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لنساء سعوديات لحظة دخولهن إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات لتسهيل دخول العائلات إلى الملعب.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب، اعتبارا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الإعلام السعودية الأسبوع الماضي أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر.

وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل ألوانها.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد مباراة الجمعة من على المدرجات في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة "رؤية 2030".