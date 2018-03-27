رجل دين شيعي: طردت من معهد ديني بسبب عزف البيانو

حسين الحسيني، رجل دين شيعي، يقول إنه طرد من المعهد الديني الذي يعمل به في لبنان بعد نشر مقطع فيديو له وهو يعزف البيانو.

الحسيني، العازف والشاعر الهاوي، نشر الفيديو على الإنترنت، ومن ثم واجه انتقادات من محافظين رأوا أن هذا سلوك لا يليق برجل دين.

ويقول الحسيني (38 عاما) لوكالة "رويترز" إن "الدراسة الدينية ليست دراسة منعزلة عن العالم، منعزلة عن الناس، منعزلة عن أخواتها من الاختصاصات الأخرى العلمية".

ويضيف رجل الدين الشيعي، الذي يقول إن معهد "الثقلين" الذي طرده أوقف صرف راتبه، أن الناس ينظرون لرجل الدين "كأنه رجل مقدس ... إنسان غريب وعجيب لا يصح انتقاده وإذا غلط غلطة تقوم الدنيا ولا تقعد".

ويتابع مشيرا إلى اختلافه مع الصورة التقليدية لرجل الدين قائلا: "رجل الدين أصبح عليه أن يتكلف ويتصنع بتصرفاته. يضر إلى الحديث بشكل متباطئ والحركة وكأنه يموت".

لكن الحسيني استقبل انتقادات على الإنترنت وسمع أن بعض القيادات الدينية اعتبرت المقطع المصور "إهانة للعمامة".

ونشر الحسيني مقطع الفيديو في وقت سابق في آذار/مارس على مواقع التواصل الاجتماعي وقال إن عدد مشاهدات المقطع تجاوزت خلال ساعة واحدة عشرة آلاف مشاهدة.