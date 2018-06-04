مقتل متشددين بضربة أميركية في الصومال

أعلن الجيش الأميركي الاثنين أنه قتل 27 مقاتلا من حركة الشباب الصومالية في إطار عملية ضد المتشددين دعما لحكومة مقديشو.

وذكرت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان أن الضربة نفذت السبت في على بعد حوالي 41 كيلومترا من جنوب غرب بوصاصو في شمال الصومال.

وأفاد بيان أفريكوم بعدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وجاء فيه أن "القوات الأميركية ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات المشروعة والمناسبة لحماية الرعايا الأميركيين والقضاء على التهديدات الإرهابية".

U.S. Conducts Airstrike in Support of the Federal Government of Somalia - https://t.co/i1URuPjOxs pic.twitter.com/IDeMyz369Z — US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 4, 2018

والضربة الأميركية هي الثانية في ثلاثة أيام والـ12 في 2018 ضد حركة الشباب التي تسعى منذ 2007 للإطاحة الحكومات الصومالية المتعاقبة المدعومة من المجتمع الدولي.

وغالبا ما تشن الحركة اعتداءات بسيارات أو شاحنات ملغومة ضد أهداف عسكرية وحكومية أو ضد مدنيين.

وطرد مقاتلي الحركة من العاصمة في آب/أغسطس 2011، ثم توالت هزائمها حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.