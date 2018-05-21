هل يؤزم 'أبو عمر المصري' علاقة السودان مع مصر؟

ووصل الأمر ببعض المغردين إلى انتقاد النظام السياسي المصري، والمسؤولين السودانيين الذين وافقوا على تصوير جزء من أحداث المسلسل في السودان.

ودشن نشطون سودانيون هاشتاج "#مسلسل_ابوعمرالمصري_يسيء_للسودان"، عبروا في عن مواقفهم الرافضة للصورة التي ظهرت فيها بلادهم.

وتتهم الخرطوم المسلسل بتصوير السودان خاصة "كردفان والدمازين" كملاذ آمن للإرهاب والمتشددين، من خلال انتقال الشخصية الرئيسية "فخر الدين" التي يؤديها النجم أحمد عز إلى داخل السودان وتحوله إلى كادر في جماعة متطرفة.

تسبب مسلسل "أبو عمر المصري" بأزمة دبلوماسية بين مصر والسودان، استدعت على إثرها وزارة الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجا رسميا بسبب "تشويه" صورة السودان.

ورغم أن الشركة المنتجة للمسلسل ليست مملوكة للدولة، والتنويه في مقدمة كل حلقة أن "أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل"، فإن هذا لم يمنع السلطات السودانية من مطالبة نظيرتها المصرية بإيقافه.

وأشار بيان الخارجية السودانية إلى أن "وزير الخارجية بالإنابة، السفير محمد عبد الله إدريس تناول أمر هذا المسلسل الرديء، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري منتصف شهر مايو الجاري بأديس ابابا".

وقال البيان إن "سفارتنا بالقاهرة احتجاجا رسميا لدى وزارة الخارجية المصرية. وقد استدعت الوزارة يوم 16 مايو الجاري السفير المصري بالخرطوم وأبلغت سفارته احتجاجا رسميا كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلاده".

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان بسبب تحول موقف السودان إلى جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب ملف جماعة الإخوان المسلمين واتهام مصر للسودان بإيواء عناصر الجماعة الهاربين، فضلا عن نزاع مستمر بين البلدين على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.

حذف بعض المشاهد

لم تعقب الخارجية المصرية على الاحتجاج السوادني، لكن شبكة قنوات (أون) التلفزيونية التي تعرض المسلسل أصدرت بيانا قالت فيه إن العمل "بني على وحي وخيال مؤلفه ولم يتضمن مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق".

لكن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أعلن حذف بعض المشاهد التي أثارت غضب السودان.

وقال "لا أرى أي مبرر لغضب الإدارة السودانية من المسلسل على وجه الإطلاق. الإرهاب يمكن أن يكون في أي مكان في مصر أو السودان، وقد يجد في أي مكان ملاذا آمنا، ولا أظن أن هذا يدعو للغضب الشديد".

ويقدم المسلسل رحلة 20 عاما من حياة المحامي الذي يؤدي شخصيته فخر الدين الذي ينتهي به الطريق إلى السقوط في براثن الإرهاب.

وينشأ بطل المسلسل يتيما فقيرا، ويتخرج من كلية الحقوق في تسعينيات القرن الماضي في القاهرة، ثم يحاول إحقاق الحق ونصرة الضعيف والمظلوم بالطرق القانونية، ما يوقعه في مشاكل وملاحقات ويتعرض للظلم، إلى أن يضطر للهروب من مصر، فيتحول إلى إنسان قابل للتحول الفكري تستخدمه المنظمات الإرهابية.

وبني العمل على قصص أبطال حقيقيين، أوردهما الأديب المصري عز الدين شكري فشير في روايتيه "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري" والأولى صدرت عام 2009، وتدور حول المصري فخر الدين، المحامي الحالم الذي يلقى مصرعه على يد قوة غامضة، أما الثانية فتتناول كيف يُصنع الإرهابي، وتحكي رحلة أبو عمر المصري منذ اللحظة التي قُتل فيها فخر الدين زميله المحامي الذي كان يدافع معه عن قضايا المضطهدين، حيث جمعتهما السيناريست مريم نعوم، في مسلسل واحد.

أزمة المؤلف

أزمة أخرى تسبب فيها المسلسل، ويبدو أنه سيواجه القضاء، بعد أن أزال المسلسل اسم مؤلف الروايتين اللتين بنيت عليهما قصة المسلسل.

وقال فشير على حسابه على تويتر "​فوجئت بإزالة اسمي من بوسترات مسلسل "ابوعمر المصري" وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو، وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة، والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي "مقتل فخرالدين" و "أبوعمر المصري" إلى هذا المسلسل".

وكان فشير قد دعا لمصالحة وطنية بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن دعوته قوبلت بحملة تشويه له من قبل وسائل إعلام مصرية قريبة من النظام، وأيضا محسوبين على جماعة الإخوان.

وكشف فشير اتخاذه إجراءات قضائية ضد منتجي المسلسل قائلا "مع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".