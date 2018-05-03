السودان يغلق بعثات دبلوماسية

أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق بعثات الخرطوم في 13 دولة، وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد فقط لاعتبارات اقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن القرار خفض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 50 في المئة، وتضمن أيضا إنهاء خدمات الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

وقضى القرار كذلك بإغلاق جميع الملحقيات الاقتصادية والتجارية للسودان، باستثناء تلك الموجودة في أبو ظبي، كما شمل إغلاق الملحقيات الإعلامية في الخارج باستثناء ثلاث منها، من دون الإشارة الى مواقعها.

وجاء قرار البشير بعد أيام على إقالته وزير خارجيته إبراهيم غندور عقب إعلانه أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.

وعانى السودان مؤخرا من نقص في العملات الأجنبية أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وأجبر المصرف المركزي على خفض قيمة العملة المحلية في كانون الثاني/ يناير الماضي .