مقتل شخص في احتجاجات بالسودان

قتل طالب في السودان الأحد خلال احتجاجات على ارتفاع سعر الخبز، حسب ما أفاد مسؤولون وشهود.

وجرت تظاهرات في مناطق من ولايتي دارفور والنيل الأزرق، كما شهدت العاصمة الخرطوم قيام المتظاهرين بإحراق إطارات وقطع طرقات فيما تصدت لهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع.

وقال والي غرب دارفور فضل المولى الهجا في بيان: "خلال الأحداث التي وقعت في الجنينة (عاصمة الولاية)، قتل طالب وأصيب ستة أشخاص آخرون بجروح".

وأضاف أن "الوضع الآن هادئ" من غير أن يوضح ظروف مقتل الطالب.

تحديث 20:39 ت.غ



استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة الخرطوم ومناطق بولايتي دارفور والنيل الأزرق الأحد خرجوا احتجاجا على غلاء الأسعار، فيما اعتقلت السلطات قيادات في المعارضة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في العاصمة السودانية بأن شرطة مكافحة الشغب تصدت لمظاهرة انطلقت من جامعة الخرطوم وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الطلاب المشاركين فيها، مضيفا أن هناك أنباء عن مقتل أحد المحتجين.

واندلعت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى، وذكرت الأنباء أن طلابا في مدينتي نيالا وجنينة بدارفور رددوا هتافات من بينها "لا لرفع أسعار الخبز".

ورفعت المطاحن الخميس سعر كيس دقيق القمح من 167 جنيها (23.7 دولارا) إلى 450 جنيها (64 دولارا)، بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلي عن هذه المهمة لصالح القطاع الخاص.

وقال مسؤول حكومي في نيالا إن الوضع تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الشرطة فرقت المتظاهرين و"على استعداد لمواجهة أي شغب".

واعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر يوسف الدقير بعد زيارته أحد قيادات الحزب المعتقل في مدينة سودري.



وذكر بيان صادر عن الحزب أن اعتقال الدقير جاء بعد ساعات من احتجاز عدد من قيادات الحزب ومصادرة السلطات نسخة من صحيفة الحزب.

وبدأت أسعار المواد الغذائية والوقود بالارتفاع في السودان منذ العام الماضي، عندما قررت الحكومة إلغاء الدعم من أجل ما قالت إنه خطة لإصلاح الاقتصاد.