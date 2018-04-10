هجوم دوما.. هذا خط فرنسا الأحمر

هددت باريس الثلاثاء بالرد على الهجوم الكيميائي في دوما القريبة من دمشق "في حال ثبت تجاوز الخط الأحمر في سورية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو إن "الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب تبادلا خلال مكالمة هاتفية مساء الاثنين معلومات تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية في سورية".

وأضاف أن "الزعيمين أعطيا توجيهات إلى فريقيهما من أجل متابعة التحقيقات، كما اتفقا على التحدث مجددا خلال الساعات الـ 48 المقبلة".

وتعهد الرئيس ترامب الاثنين باتخاذ قرار سريع للرد على الهجوم الكيميائي في سورية، بالتزامن مع تأكيد المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نكي هيلي أن واشنطن سترد على هجوم دوما الكيميائي سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا.

وكشف مصدر عسكري رفيع لـ "الحرة" أن اتصالات تجري مع دول في التحالف الدولي ضد داعش للخروج بصيغة "مناسبة وسريعة" لوقف "سفك الدم" الذي يتسبب فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمجموعات الإيرانية التابعة له.