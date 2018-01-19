مقتل داعشي ألماني بغارة في سورية

قُتل مغني راب ألماني سابق التحق بتنظيم داعش في غارة جوية في محافظة دير الزور شمال غرب سورية، وفق موقع سايت الأميركي المعني بمتابعة المواقع المتطرفة.

وذكر الموقع أن الغارة استهدفت الأربعاء دينيس كوسبيرت المعروف باسم الشهرة ديسو دوغ أحد أشهر المقاتلين الأجانب في داعش، وظهر في عدة تسجيلات دعائية للتنظيم.



1. BREAKING: pro-#ISIS Wafa Media announces death of Denis Cuspert (AKA “Abu Talha al-Almani” & “Deso Dogg”), stating he was killed yesterday Jan17 in the town of Gharanij in #Syria's Deir al-Zour prov, where ISIS has been reporting high activity recentlyhttps://t.co/XXO7JnG8Mn pic.twitter.com/QoSKyRjVhp — Rita Katz (@Rita_Katz) January 18, 2018

وكانت مصادر عدة من بينها وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في وقت سابق مقتل كوسبيرت في غارة جوية في سورية في تشرين الأول/أكتوبر 2015. إلا أنها اعترفت بعدها بأن كوسبيرت نجا على ما يبدو.