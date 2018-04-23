إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين استهداف موقع للمدفعية السورية إثر سقوط قذيفة هاون قرب الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان.

وأكد الجيش في بيان أن "قذيفة هاون وقعت بجانب سياح أمني في شمال مرتفعات الجولان"، مضيفا أنها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد إطلاقها في الحرب السورية.

وأضاف أنه ردا على ذلك، استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلي مدفعية في المنطقة التي أطلقت منها القذيفة في شمال مرتفعات الجولان.

سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الامني شمال هضبة #الجولان. كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في #سوريا. ردًّا على ذلك قصف #جيش_الدفاع مدفعًا واحدًا في المنطقة التي اطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2018

ورفضت متحدثة باسم الجيش الكشف عن السلاح الذي استخدمته إسرائيل في الرد.

وأفاد البيان بأن القوات الإسرائيلية تحمل النظام السوري المسؤولية ولن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل أو تعريض المدنيين للخطر.

يعتبر #جيش_الدفاع #النظام_السوري مسؤولا عما يدور داخل أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة #إسرائيل وأمن سكانها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2018

وكانت إسرائيل قد سيطرت على 1200 كيلومتر من مرتفعات الجولان إبان حرب 1967 مع سورية، وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال إسرائيل وسورية في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة بين البلدين ظل هادئا لسنوات حتى اندلاع الحرب في سورية عام 2011.

غير أنه منذ اندلاع النزاع السوري، تعددت الحوادث الحدودية والغارات الإسرائيلية في الأراضي السورية.