دمشق وموسكو تتهمان إسرائيل بقصف مطار التيفور

اتهمت دمشق وموسكو الاثنين إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت مطارا عسكريا في مدينة حمص وسط سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "طائرات إسرائيلية من طراز F-15 شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في حمص، بعد أن أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جانبها بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين قصفتا المطار بثمانية صواريخ موجهة.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حول هذا الاتهام.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الضربة الجوية عن مقتل 14 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين له، بينهم إيرانيون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مطار التيفور العسكري، إذ كانت قد شنت ضربات ضده في شباط/فبراير الماضي، في حادثة شهدت أيضا اسقاط القوات السورية لطائرة حربية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد تعهد واشنطن وباريس "برد قوي ومشترك" إثر تقارير تحدثت عن هجوم كيميائي استهدف مساء السبت مدينة دوما قرب دمشق، واتهم نظام بشار الأسد بتنفيذه.